Fresco della conferma ufficiale alla direzione artistica e conduzione del Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni annuncia nuovi appuntamenti live con il prossimo tour. Al via a ottobre 2018, Al centro vede a grande richiesta triplicare le date di Bari e Acireale e aggiungersi un nuovo show a Perugia. In più, il cantautore tornerà sul palco con una seconda parte della tournée, a partire da marzo 2019.

Ecco le altre date del tour Al centro (F&P Group) dell’autunno 2018:

14, 15 SOLD OUT e 16 settembre – Verona , Arena

, Arena 16 e 17 ottobre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 19, 20 e 21 ottobre – Roma , Pala Lottomatica

, Pala Lottomatica 23 e 24 ottobre – Ancona , Pala Prometeo

, Pala Prometeo 26, 27 e 28 ottobre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 30 ottobre – Perugia , Pala Evangelisti NUOVA DATA

, Pala Evangelisti NUOVA DATA 2, 3 e 4 NUOVA DATA novembre – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

(CT), Pal’Art Hotel 6, 7 e 8 NUOVA DATA novembre – Bari , Pala Florio

, Pala Florio 10 e 11 novembre – Eboli (SA), Pala Sele

(SA), Pala Sele 13 e 14 novembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 16 e 17 novembre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 20 e 21 novembre – Montichiari (BS), Pala George

(BS), Pala George 23 e 24 novembre – Torino, Pala Alpitur

Questi, invece i nuovi appuntamenti da marzo 2019:

16 marzo – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 26 marzo – Reggio Calabria , Palasport

, Palasport 2 aprile – Trieste , Pala Rubini Alma Arena

, Pala Rubini Alma Arena 5 aprile – Bruxelles , Forest National

, Forest National 7 aprile – Zurigo , Hallenstadion

, Hallenstadion 9 aprile – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 15 aprile – Treviso , Palaverde

, Palaverde 24 aprile – Firenze, Nelson Mandela Forum

I biglietti per le nuove date sono disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di lunedì 25 giugno. Alle ore 11.00 di mercoledì 27 giugno, invece, apre la prevendite su TicketOne.it e alle ore 11.00 di mercoledì 4 luglio al via le prevendite nei punti vendita e nelle prevendite abituali.