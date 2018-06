Blonde Brothers: esce il nuovo singolo ‘California (Mi manchi tu)’

I più forse li ricorderanno tra i finalisti di The Winner is nell’estate 2017: loro sono i Blonde Brothers e arrivano in radio e digitale con il singolo California (Mi manchi tu).

I fratelli Luca e Francesco Baù, forti di un tour negli Stati Uniti nell’autunno scorso, si fanno dunque ascoltare nuovamente dopo la ballad Maggie anticipando così il nuovo album di prossima pubblicazione.

Il singolo prevede anche una versione remix lounge style realizzata dai Dj 2 Crazy Guys ed è accompagnato da un videoclip girato in California proprio durante tour live oltreoceano.

California (mi manchi tu)precede l’uscita di Hey Hey Hey progetto nato grazie al costante lavoro dei due artisti e che ne racconta il percorso musicale alla ricerca di musica di qualità.