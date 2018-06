Dopo aver ospitato di recente Fabrizio Moro, Ermal Meta e Laura Pausini, i nuovi ospiti di Radio Subasio sono Benji & Fede, in diretta dagli studi di Assisi. Lunedì 25 giugno alle 16.00 il duo è atteso al Subasio Music Club per un live acustico e per raccontarsi ai microfoni di Leonardo Fabrizi e Katia Giuliani.

Nel corso del pomeriggio, gli artisti regaleranno un’ora di musica dal vivo come sempre davanti a un pubblico ristretto di fan. Sono i vincitori estratti a sorte tra chi ha compilato il form, pubblicato su sito e sulla pagina FB ufficiale, che si sono aggiudicati l’esclusivo Pass Invito.

Per la gioia del pubblico sarà un piacere ripercorrere le tappe della carriera di questi due artisti, originari entrambi di Modena, divenuti amici grazie a internet e autori di un progetto musicale che li ha portati dal mondo digitale alle maggiori piazze.