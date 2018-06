[COMUNICATO STAMPA] Venerdì 22 giugno, in prima serata su Rete4, va in onda l’ultimo appuntamento stagionale con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Nel corso della puntata è previsto un focus sul delitto di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola. Per l’omicidio – che dato vita alla più grande indagine scientifica mai svolta prima in Italia – è stato condannato all’ergastolo in primo e secondo grado Massimo Bossetti. E in ottobre è atteso il verdetto della Cassazione.

Nel corso della pausa estiva, il programma a cura di Siria Magri continuerà ad aggiornare il pubblico attraverso i profili social, ai quali sarà sempre possibile inviare segnalazioni. La trasmissione tornerà in onda a settembre, in prima serata, su Rete4.

Ancora un’ottima stagione per la trasmissione leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi. Quarto Grado saluta i suoi spettatori con una media del 7.1% di share e oltre 1.300.000 spettatori. Un significativo aumento rispetto al dato della precedente edizione, in particolare sul pubblico attivo, dove guadagna mezzo punto percentuale, e sui giovani 15-34enni, dove sale di circa un punto.

Crescono anche i dati social, uno dei caposaldi del programma: oltre 1.300.000 le interazioni totali generate durante le puntate, con un deciso aumento di followers su tutti i profili: oltre 390.000 su Facebook, 37.500 su Twitter e 15.000 su Instagram. Con questi numeri, “Quarto Grado” si conferma l’approfondimento crime più social della TV italiana.