[COMUNICATO STAMPA] Da venerdì 22 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali Amerika, il nuovo singolo di Nashley, prodotto da Nardi, che anticipa l’uscita del suo album prevista per settembre e che vanterà importanti collaborazioni.

Amerika è un brano dal sapore immediato e coinvolgente: una vera esplosione di rap e trap, innovative ed alternativo. “Volevo nascere in America. Il sogno di ogni ragazzo nato nell’ultimo ventennio – dice Nashley. I grattacieli, i quartieri con le super ville nelle boulevard più benestanti di LA, le ragazze in costume a Miami Beach.

L’America è sempre stata il desiderio proibito di tutti già dall’800, quando milioni di Italiani emigrarono negli States per inseguire il proprio a sogno, nella ‘Terra Della Libertà e Della Ricchezza’. Per questo nel brano sottolineo più volte il fatto che avrei voluto nascere in America, nella boulevard più ricca, dove non esistono i problemi economici e si vive la vita con grande leggerezza.”