[COMUNICATO STAMPA] Sono attesi nuovamente ai fornelli, a dicembre su Sky Uno, sedici tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni dell’amato cooking show. Prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, MasterChef All Stars sarà la sfida definitiva fra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla masterclass, quelli che si sono distinti per passione, creatività e amore per i dettagli nella preparazione dei propri piatti e che negli anni, forti di queste doti, hanno continuato a lavorare nell’ambito della gastronomia.

Sarà una vera e propria festa per quanti seguono da sempre il programma e i suoi talenti ai fornelli, per tutti coloro i quali si sono appassionati alle storie che negli anni MasterChef ha raccontato. MasterChef All Stars riporterà ai fornelli della cucina:

Danny D’Annibale (prima edizione)

Anna Lupi (prima edizione)

Maurizio Rosanna Prin (seconda edizione)

Ivan Iurato (seconda edizione)

Marika Elefante (seconda edizione)

Daiana Cecconi (seconda edizione)

Paola Galloni (seconda edizione)

Almo Biblotti (terza edizione)

Michele Cannistraro (terza edizione)

Simone Finetti (quarta edizione)

Alida Gotta (quinta edizione)

Maradona Youssef (quinta edizione)

Rubina Rovini (quinta edizione)

Dario Baruffa (quinta edizione)

Loredana Martori (sesta edizione)

Alberto Menino (settima edizione)

A giudicare gli aspiranti al titolo, in una sfida che si svolgerà in 4 prime serate, i due veterani della giuria di MasterChef Bruno Barbieri e Antonino Cananvacciuolo, affiancati in ogni puntata da un giudice ospite: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, il Maestro Iginio Massari e il nuovo giudice di MasterChef Giorgio Locatelli.