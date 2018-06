Mentre la lavorazione del nuovo album procede, i Måneskin si preparano a calcare i palchi europei durante la stagione estiva. Si parte sabato 23 giugno all’Hurricane Festival di Scheeßel, la rassegna musicale tedesca che accoglie ogni anno migliaia di visitatori.

A seguire, i quattro giovani sono attesi sabato 30 giugno a O Son Do Camiño, festival che riunirà a Santiago De Compostela artisti del calibro di Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix, The Killers e Franz Ferdinand. Infine, il 6 settembrela band sarà a Milano, come opening act degli Imagine Dragons a Milano Rocks (Area Expo).

Insomma, per i Måneskin continua l’onda positiva che già li ha portati a collezionare importanti risultati, dalle 30 date sold out con 50.000 biglietti venduti in poche ore al doppio disco di platino per il loro inedito Chosen e platino per l’omonimo EP di debutto.