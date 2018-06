Valerio Scanu: Capovolgo il mondo dal 22 giugno. Copertina nuovo singolo

A pochi mesi di distanza da Ed io il popolare cantante sardo Valerio Scanu torna con un nuovo singolo dal titolo Capovolgo il mondo, in radio e digitali da venerdì 22 giugno 2018.

“Il bisogno di leggerezza e la voglia di stare assieme raccontati in una canzone. Promesse talmente gradi ed impossibili da sembrare vere. Capovolgo il mondo è un inno alla fantasia, è l’amore visto dagli occhi di un artista, occhi simili a quelli di un bambino”.

Il brano è prodotto da Kikko Palmosi e firmato da Davide Sartore, Emilio Munda, Diego Ceccon. E proprio uno degli autori, Davide Sartore, dichiara: “Valerio con la sua voce inconfondibile, ci porta nel suo mondo, trasformando i sogni in realtà. Perché sognare in grande non costa nulla, ma per farlo in due serve una grande fiducia…ed un pizzico di sana follia”.

Ad accompagnare le note di Capovolgo il mondo, le immagini del videoclip diretto da Fabrizio Cestari vede come protagonisti Swami Caputo, nota al pubblico per aver partecipato alla trasmissione Il Collegio.su Rai 2 e Nicola Marino.