Serena de Bari: il nuovo singolo e video è ‘L’odore nell’aria’

È in radio e digitale dallo scorso 25 maggio L’odore nell’aria (Ontheset / Artist First), il nuovo singolo di Serena de Bari che anticipa l’uscita del primo album di inediti dal titolo Serena. Entrata nella scuola di Amici nel 2017, la cantante si è fatta conoscere per la sua voce importante e il suo stile.

Prodotto da Luca Venturi, arrangiato da Franco Muggeo, L’odore nell’ariaè scritto da Davide Di Maggio e viene così introdotto dall’artista: “Vi è mai capitato di sentirvi persi quando una lunga storia d’amore finisce perché non è più corrisposta?

Beh..L’odore nell’aria racchiude le emozioni che si vivono quando un amore è ormai tramontato e nel dolore si cerca di trovare una speranza che possa incoraggiare chi si sente sconfitto a trovare un motivo per riprovarci sempre, senza paura di sentirsi nel luogo e nel momento sbagliato.”

Il nuovo video, su VEVO/Youtube per la regia di Marco D’Andragora, è stato interamente girato a Bari.