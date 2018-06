È arrivato a poche ore dall’apertura delle prevendite il sold out assoluto per il Plume Tour, prima tournée live di Irama con quattro tappe esclusive. A grande richiesta si aggiungono, dunque, quattro nuove date a Roma, Nonantola, Firenze e Milano.

Questo il calendario aggiornato:

24 novembre – Roma , Quirinetta SOLD OUT

, Quirinetta SOLD OUT 25 novembre – Roma , Quirinetta NUOVA DATA

, Quirinetta NUOVA DATA 1 dicembre – Nonantola (MO), Vox Club NUOVA DATA

(MO), Vox Club NUOVA DATA 2 dicembre – Torino , Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

, Hiroshima Mon Amour SOLD OUT 8 dicembre – Napoli , Duel Beat SOLD OUT

, Duel Beat SOLD OUT 9 dicembre – Firenze , Viper NUOVA DATA

, Viper NUOVA DATA 15 dicembre – Milano , Magazzini Generali SOLD OUT

, Magazzini Generali SOLD OUT 16 dicembre – Milano, Magazzini Generali NUOVA DATA

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it da martedì 19 giugno alle ore 14:30 e in tutti i punti vendita Ticketone da venerdì 22 giugno alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. I dettali sui costi e sui pacchetti vip qui.