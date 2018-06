Dopo l’annuncio delle otto città in cui farà tappa il Festival Show 2018, iniziano a essere svelati anche i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco. Il festival itinerante dell’estate italiana, in questa edizione, vede alla conduzione l’attrice Bianca Guaccero e promette di portare in piazza oltre 50 artisti ospiti che si avvicenderanno nelle date dell’evento.

I primi artisti confermati sono Al Bano, Alessio Bernabei, Anna Tatangelo, Annalisa, Bianca Atzei, Davide Petrella, Dear Jack, Dolcenera, Elettra Lamborghini, Elodie & Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Decibel, Ermal Meta, Ex-Otago, Fausto Leali, Fred De Palma, Guè Pequeno, Irama, Le Vibrazioni, Boomdabash & Loredana Bertè, Mario Venuti, Moreno, Mr. Rain, Nesli, Paolo Belli, Peligro, Red Canzian, Roby Facchinetti & Riccardo Fogli, Shade, The Kolors, Thomas e Vegas Jones.

Ecco le città e le date del Festival Show 2018:

8 luglio in Prato della Valle a Padova

(Maria Grazia Cucinotta presente come madrina)

13 luglio a Le Piramidi di Torri di Quartesolo (Vicenza)

(Vicenza) 26 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Venezia)

(Venezia) 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia)

(Venezia) 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia)

(Venezia) 21 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine)

(Udine) 24 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia)

(Venezia) 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste

In ogni tappa del Festival Show 2018 gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, trasmessi in radio tutto l’anno, saranno accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Spazio anche ai 14 giovani emergenti che hanno vinto le finali di Festival Show Casting 2018.

Per il secondo anno, in ogni serata una nota di bellezza con l’elezione di Miss Amen, brand di gioielli, l’organizzazione è curata dal talent scout Mauro Casarin.