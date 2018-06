AleSol: in radio e digitale il nuovo singolo ‘Un’autostrada per il sole’

Si intitola Un’autostrada per il sole il nuovo singolo di AleSol, giovane cantante napoletana in radio e digitale con il brano dallo venerdì 15 giugno (CasaMusica). Il pezzo anticipa il progetto discografico di prossima uscita ed è stato scritto da Francesco Morettini con Luca Angelosanti.

Dallo stesso giorno è disponibile anche il video, diretto da Claudio Zagarini, girato a bordo di un’auto che percorre una lunga strada e che racconta metaforicamente la vita come un lungo viaggio, ricco di speranze e sogni, a cui non si devono porre limiti.

Anche il mare, immenso e senza fine, è coprotagonista, rappresentando le infinite possibilità che la vita può offrire e che non si deve mai avere paura di cogliere.

Alessia Pelliccia, classe 1998, si dedica alla musica fin da bambina, con una predilezione per il pop contemporaneo. In curriculum ha già partecipazioni a festival e rassegne musicali con cover o brani inediti. Tra i suoi pezzi anche il brano in spagnolo Estoy aqui che ha visto nella sua produzione la collaborazione di Michael Baker, batterista di Whitney Huston.