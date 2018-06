È disponibile nei digital store e in streaming, Il fiato sul collo, singolo dei The Minis, la giovanissima rock band torinese composta da Julian, Zak e Mattia.

The Minis nascono nel 2015 da tre ragazzi dell’età media di tredici anni: Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. A unirli è la passione per gruppi come Rolling Stones, The Who, Kinks e The Strypes e, dopo le prime composizioni originali, arrivano i primi live.

Nel febbraio 2016 hanno debuttato all’Hiroshima Mon Amour di Torino in apertura al concerto degli Statuto mentre, nel settembre dello stesso anno, i tre ragazzi hanno partecipato all’iniziativa Amici di Piero, dividendo il palco con artisti del calibro di Subsonica, Linea 77, Bluebeaters, e altri.

Dalla fine del 2017, i The Minis si sono esibiti sui palchi di importanti festival Italiani e attualmente sono in sala prove per scrivere e arrangiare il primo album di inediti atteso per l’autunno, coadiuvati dal produttore artistico Alex Loggia.