Esce venerdì 6 luglio (da ora in pre save su iTunes e Spotify con la possibilità di partecipare a un esclusivo pre ascolto) il nuovo singolo dei The Kolors. Come le onde – questo il titolo – vede la partecipazione di J-Ax e vanta le firme di Stash e Davide Petrella (leggi qui la nostra intervista). Vivace e orecchiabile, in una parola estivo, il pezzo che si candida a diventare uno dei tormentoni di stagione.

«Sono molto felice di questo nuovo lavoro, lo sentiamo molto nostro, coerente con il nostro percorso – ha dichiarato Stash –. Quando l’ho scritto, ho pensato a un qualcosa di autobiografico, che credo racconti un percorso di vita di tanti ragazzi. Lasciare il proprio amore perché il lavoro o lo studio chiamano da un’altra parte, ci racconta un po’ tutti, a tutte le età.

La vita oggi è un continuo andare e tornare, e come sappiamo, al cuor non si comanda! Mi inorgoglisce il featuring con J-ax, che ancora una volta ha dimostrato la sua nobiltà d’animo. Ha amato subito il pezzo e ha deciso di darci il suo prezioso contributo, che ha dato un valore aggiunto al tutto. Speriamo che i nostri fan, possano amare Come le onde così come la amiamo noi.»

La produzione è di Stash con la collaborazione di Daddy’s Groove su etichetta Island Records/Universal Music Italia.