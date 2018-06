Radio Italia Live – Il Concerto 2018: tutte le foto e la scaletta della serata

Grande festa in Piazza Duomo a Milano con Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che da ancora una volta ha raccolto nel centro meneghino alcuni degli artisti più amati del momento. Sotto lo sguardo della Madonnina – a cui svariati artisti hanno guardato con gli occhi di chi stava vivendo un sogno diventato realtà – la musica ha suonato forte coinvolgendo le oltre 20mila persone che hanno avuto accesso alla piazza (piuttosto rigorosi i controlli di sicurezza, con code non indifferenti).

La conduzione di Luca e Paolo, rispetto alle edizioni precedenti, è risultata più snella, con un cameo del duo in versione canterina davvero molto piacevole. Dal backstage e dalle transenne gli speaker Marco Maccarini e Manola Moslehi hanno regalato simpatico dietro le quinte molto apprezzato dalla piazza.

Ma il grande show si è giocato tutto on stage con l’ora x scattata puntuale alle 19,10 con la sezione rap e proseguita con i big e i fenomeni fino a quasi a mezzanotte. E come Cenerentola, prima dell’ultimo rintocco, le luci si sono spente (e la Madonnina ha potuto riposare). Ecco le FOTO più belle serata – altre ne trovate anche sui nostri profili social Twitter @MusicTvOfficial e Instagram @musictvofficial!

Radio Italia Live – Il Concerto: la scaletta 2018

Come avevamo già raccontato qui, ad aprire la scaletta sono stati i rapper mentre l’ultimo a salire sul palco è stato Antonacci. Di seguito tutte le canzoni che hanno fatto ballare ed emozionare Piazza Duomo (con qualche sorpresa):

Tedua La legge del più forte e Vertigini Nitro Infamity Show Achille Lauro con Boss Doms, Gemitaiz, Cream e Quentin40 Thoiry Remix Capo Plaza Non cambierò mai Ghali Ninna Nanna e Cara Italia Le Vibrazioni Amore zen con Jake la Furia, Veni da me e Così sbagliato Thomas Non te ne vai mai Annalisa Bye Bye, Il mondo prima di te e Direzione la vita Caparezza Una chiave, Ti fa stare bene e Vieni a ballare in Puglia Thegiornalisti Questa nostra stupida canzone d’amore, Completamente e Riccione Giusy Ferreri Il tuo amore mi perseguita con Tiromancino, Non ti scordar mai di me e Amore e Capoeira con Takagi & Ketra J-Ax & Fedez Vorrei ma non posto, Senza pagare e Italiana Mika Grace Kelly, Beautiful Disaster con Fedez, L’Italiano e Stardust con Chiara Galiazzo Fabri Fibra Fenomeno, Pamplona con Tommaso Paradiso e Stavo pensando a te Elisa Una poesia anche per te, Luce (Tramonti a Nord Est) e A modo tuo Gianni Morandi Se perdo anche te, Una vita che ti sogno e Un mondo d’amore Måneskin Morirò da re Il Volo L’amore si muove e Grande amore Riki MedleyPerdo le parole, TremoeMal di testa Biagio Antonacci Pazzo di lei, Sognami e Mio fratello

Il concerto è stato trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Inoltre, lo spazio RADIO ITALIA RAP è stato visibile anche su Radio Italia Rap TV e per la prima volta le esibizioni sono state trasmesse in tempo reale anche sull’app di TRX Radio.

Infine, spazio a #RILIVE in contemporanea anche su Real Time e NOVE e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com). Ora non resta che attendere un altro anno per il prossimo concertone.