[COMUNICATO STAMPA] Ci siamo. Le 8 coppie dell’adventure-game di Rai2, prodotto da Magnolia (Banijay Group), sono pronte per Pechino Express – Avventura in Africa, che quest’anno vede come mete il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca. Il programma andrà in onda in autunno su Rai2.

Questo il cast ufficiale della 7a edizione: Le Coliche (Fabrizio e Claudio Colica); I Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo); Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Nöel, e Gabriele Gilbo); I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale); Le Mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar); I poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti); I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella) e infine I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso).

Il cast della trasmissione è così al completo, dopo la rinuncia di Filippo Magnini con la sorella Laura.