In trenta minuti, il tempo di un pasto, Riki è volato in vetta alle chart digitali con il nuovo album, Live & Summer Mania, disponibile anche nei negozi tradizionali. L’album racconta lo show che il giovane ha portato sul palco durante il recente tour sold out, che gli è valso il Wind Music Award 2018 per il live d’oro con oltre quarantamila biglietti venduti.

Anticipato dall’uscita del singolo Dolor de Cabeza e Mal di testa con i CNCO, il progetto include altri due inediti Sbagliato featuring LowLow e una nuova versione piano/archi di Tremo (Dolce Vita), con gli archi del premio Oscar Simon Hale. Ogni canzone live della tracklist è stata registrata in una tappa diversa del tour, a rappresentare – con l’album – l’intero viaggio on stage.

Due le versioni: standard e deluxe, che contiene 2 CD (l’album Mania + Live & Summer Mania) e un esclusivo progetto fotografico del “Backstage Live” e “Life Style” di Riki di 36 pagine. C’è anche una versione speciale autografata per i clienti di Amazon, contenente una bandana.

Al via, con la pubblicazione del disco, il tour instore (qui le date). Di seguito la tracklist dell’album: