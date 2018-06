Tutto pronto per Radio Italia Live – Il Concerto che sabato 16 giugno porta in Piazza Duomo a Milano la musica del momento. Tutti gli artisti sono accompagnati dall’“Orchestra Filarmonic a Italiana” diretta dal M° Bruno Santori mentre alla conduzione sono riconfermati Luca e Paolo. A raccontare il backstage saranno, invece, Marco Maccarini e Manola Moslehi.

A poche ore dal grande evento, ecco tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio la serata, a partire dalle ore 19:10.

L’ORDINE DI USCITA SUL PALCO DEI CANTANTI DI #RILIVE

Partiamo dall’ordine con cui i cantanti si esibiscono sul palco milanese. Ecco come si alterneranno:

Tedua Nitro Achille Lauro Capo Plaza Ghali Le Vibrazioni Thomas Annalisa Caparezza Thegiornalisti Giusy Ferreri J-Ax & Fedez Mika Fabri Fibra Elisa Gianni Morandi Maneskin Il Volo Riki Biagio Antonacci

COME SEGUIRE IL CONCERTO: LE DIRETTE RADIO E TV

L’evento viene trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, c anale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Inoltre, è possibile seguire #rilive sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone e Windows 10.

Per la prima volta, l’esclusivo spazio RADIO ITALIA RAP sarà trasmesso su Radio Italia Rap TV, la tv del gruppo Radio Italia esclusivamente dedicata al rap, all’hip hop e alla trap italiana visibile in HD al canale 726 di SKY e 54 di TivùSat. Per la prima volta, inoltre, le esibizioni di Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro, Tedua si potranno ascoltare in tempo reale sull’app di TRX Radio.

#RILIVE viene trasmesso in contemporanea su Real Time (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile di Discovery Italia, sul NOVE, il canale generalista del gruppo e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com).

COME ARRIVARE A #RILIVE

Per la prima volta Atm è Mobility partner di Radio Italia Live – Il Concerto. In occasione del grande spettacolo in piazza Duomo, sabato 16 giugno Atm ha predisposto un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fino a tarda notte.

Le metropolitane chiudono più tardi – Le linee M1 e M3 prolungano l’orario con ultimi passaggi in centro all’1:10 circa (la M1 prolunga il servizio nelle tratte Sesto FS-Bisceglie e Sesto FS-Molino Dorino).

Per raggiungere la piazza del Duomo – è possibile usare le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. A partire dal primo pomeriggio sarà chiusa la stazione M1-M3 di Duomo su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea si suggeriscono le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna.

Parcheggi aperti fino alle 2 – Prolungano l’orario di apertura fino alle 2:30 di notte i parcheggi di interscambio con le stazioni della metropolitana di Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie.

Modifiche ai tram 2, 3, 12, 14 e 16 – Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dal primo pomeriggio le linee 2, 3, 12, 14 e 16 saranno temporaneamente deviate e subiranno rallentamenti. Informazioni sui percorsi modificati si trovano sul sito e sull’app Atm. Per pianificare il proprio viaggio, è consigliabile considerare le linee metropolitane.

Assistenza e informazioni – Sabato gli Assistenti alla clientela saranno a disposizione dei passeggeri nelle stazioni vicine a piazza del Duomo per dare informazioni e per vendere i biglietti. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.atm.it, sull’app mobile alla voce News. Gli account Twitter @atm_informa e @atmtravelalerts daranno informazioni, aggiornamenti e risposte in tempo reale fino a tarda notte.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

In occasione di Radio Italia Live – Il Concerto, in programma sabato 16 giugno in Piazza Duomo a Milano, ecco alcune importanti comunicazioni per garantire a tutti di divertirsi in piena sicurezza. In seguito alle disposizioni del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, potranno accedere alla piazza fino a 20 mila e 400 persone, dopodiché l’accesso alla piazza sarà limitato.

L’accesso avverrà attraverso 9 varchi, in entrata e in uscita, e ogni persona sarà controllata (anche zaini e borse) dalle forze dell’ordine con metal detector.

Prima dell’inizio del concerto, saranno veicolate dai nostri speaker tutte le informazioni utili per godersi lo spettacolo in serenità. Non è prevista l’installazione di maxi schermi in altre zone della città. Al termine del concerto sarà importante seguire la segnaletica di uscita attenendosi alle indicazioni del personale predisposto, secondo il piano coordinato con le forze dell’ordine e la questura di Milano.

Le norme di comportamento

• A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’area dell’evento effettuati dal personale in servizio con la supervisione delle Forze di Polizia anche con l’utilizzo di apparati metal detector.

• Si raccomanda al pubblico di mantenere un comportamento rispettoso delle regole della convivenza civile.

All’interno dell’area dell’evento È VIETATO:

• Introdurre VALIGIE, TROLLEY.

• Introdurre BOMBOLETTE SPRAY (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

• Introdurre TROMBETTE DA STADIO

• Introdurre o detenere ARMI, MATERIALE ESPLOSIVO, ARTIVIZI PIROTECNICI, FUMOGENI, RAZZI DI SEGNALAZIONE, PIETRE, COLTELLI o ALTRI OGGETTI da PUNTA o TAGLIO;

• Introdurre CATENE;

• Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

• Introdurre o detenere SOSTANZE STUPEFACENTI, VELENI, SOSTANZE NOCIVE, MATERIALE INFIAMMABILE;

• Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

• Introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO, BORRACCE DI METALLO o BOTTIGLIE DI PLASTICA di qualsiasi dimensione.

• Introdurre ANIMALI DI QUALSIASI GENERE E TAGLIA;

• Introdurre BASTONI PER SELFIE e TREPPIEDI;

• Introdurre OMBRELLI e ASTE;

• Introdurre POWER BANK;

• Introdurre STRUMENTI MUSICALI;

• Introdurre PENNE e PUNTATORI LASER;

• Introdurre DRONI e AEREOPLANI TELECOMANDATI;

• Introdurre APPARECCHIATURE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO;

• Introdurre MACCHINE FOTOGRAFICHE PROFESSIONALI e SEMIPROFESSIONALI;

• Introdurre VIDEOCAMERE, GOPRO, IPAD e TABLET;

• Introdurre BICICLETTE, SKATEBOARD, PATTINI e OVERBOARD;

• Introdurre TENDE e SACCHI A PELO;

• Introdurre TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;

• Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

• Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

• Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

• Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

• Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

• Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Tutti dettagli nella sezione dedicata sul sito di Radio Italia. E che #RILIVE 2018 sia!