Luchè: il nuovo album ‘Potere’ dal 29 giugno COVER & TRACKLIST

A due anni di distanza dal precedente album Malammore, venerdì 29 giugno esce Potere, il nuovo album di Luchè su etichetta Island Records. Sedici i brani in tracklist per il quarto album del rapper che sceglie pochi e ricercati featuring. Quarto album di Luchè, Potere arriva dopo L1 (2012), L2 (2014) e Malammore (2016), progetto che lo ha visto suonare dal vivo per più di 150 concerti fino a riempire il PalaPartenope.

Ecco cover e tracklist del nuovo album: