Luana Corino: il nuovo singolo è ‘Gita al mare’ VIDEOCLIP

[COMUNICATO STAMPA] Gita al mare è il singolo che anticipa il nuovo EP, di prossima uscita, di Luana Corino, cantautrice urban conosciuta anche per il suo trascorso R&B e nu soul con lo pseudonimo LaMiss. Su una produzione musicale realizzata da Yazee in collaborazione con il chitarrista Rudy Michelutti, la canzone racconta un rapporto sentimentale intenso finito bruscamente, dopo pochi mesi.

“La protagonista di questa canzone – racconta Luana Corino – non ha paura di stare da sola e questa indipendenza viene raccontata nelle immagini del video, non nel testo della canzone. Canzone e video, infatti, sono complementari, come l’uomo e la donna, lo yin e lo yang: la canzone è lui, il video è lei”.

Il video, diretto da Luca Tartaglia con la direzione creativa di Luana stessa, diventa così una presa di posizione consapevole di una donna che, affrontando la solitudine, non rinuncia né a curare il suo aspetto, né allo svago, né a giocare e riproporre la propria sensualità.

“Canzone e video – continua l’artista originaria di Treviso – sono colmi di dettagli. I dettagli portano le persone a credere in una storia vera, e quindi a provare empatia sincera. E io vorrei che la gente provasse empatia per una donna diversa da quelle che ci vengono sempre raccontate: intelligente, indipendente, forte ma consapevolmente fragile, femminile ma ironica”.

Dopo una pausa musicale arrivata per dedicarsi alla maternità, Luana Corino si ripresenta con il suo vero nome e per dimostrare come si possa continuare a fare musica anche da mamma.