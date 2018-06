In radio da venerdì 15 giugno, il nuovo singolo di Jovanotti è Affermativo, estratto da Oh, vita! l’album prodotto da Rick Rubin per Universal Music. Fra i pezzi più intensi dell’album, la canzone è il racconto di un uomo in cerca di un futuro, affamato di vita e speranza.

“Non ho mai pensato che Affermativo potesse essere un singolo, anche se è una delle canzoni più urgenti dell’ album e una delle mie preferite; – ha dichiarato Lorenzo – ma le cose a volte si mettono in fila con un senso che stupisce, e i segni vanno seguiti.”

Il singolo sorprende anche per un’inedita versione remix firmata da Takagi & Ketra, di cui Jova racconta: “Giorni fa mi hanno proposto questo remix di Affermativo, fatto di loro iniziativa, per essere magari postato in rete se mi fosse piaciuto. Lo hanno fatto perché colpiti dalla canzone.

Quando l’ho sentito mi è piaciuto moltissimo e ho avuto il desidero di mandarlo anche alle radio, di farlo uscire come singolo immediatamente. Loro sono bravissimi e hanno nelle mani il sound di questo passaggio di tempo come nessun altro in Italia. Il loro sound e la mia canzone sono un bel match, e l’effetto mi ha convinto subito.”

Cherubini ha poi continuato: “Mi piacerebbe sentire Affermativo passare anche in FM in questa estate 2018. Ma soprattutto mi piacerebbe che si smettesse di usare la grande questione della migrazione come strumento di propaganda e si pensasse, prima di tutto, che si parla di persone. Mi piacerebbe ma forse non succederà, nonostante le persone continueranno a fare di tutto per andare a cercare fortuna dove sperano sia più possibile averne accesso.”

Il brano esce in radio accompagnato dalle sole immagini che sono state realizzate a Villa Le rose di Firenze, dove Michele Maikid Lugaresi ha seguito con le telecamere della JovaTV, tutte le fasi della registrazione dell’album Oh,vita!.