Fred De Palma e Ana Mena: in radio in singolo ‘D’estate non vale’

È disponibile, in radio e digitale, D’estate non vale, il nuovo singolo di Fred De Palma con la cantante e attrice spagnola Ana Mena e prodotto da Tagaki e Ketra. Rap e raggaeton sono gli ingredienti di questo brano estivo che arriva dopo i successi Il cielo guarda te, Buenos dias e Adios.

In D’estate non vale la voce di Fred incontra quella della giovane star latina Ana Mena che, dopo il suo esordio da bambina come attrice della famosa telenovela Marisol, a soli 21 anni, ha dimostrato di dominare le classifiche di vendita e di streaming per due anni consecutivi con sei singoli nella Top 10 di iTunes e Spotify. E il tormentone è servito.