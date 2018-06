Caterina Balivo saluta i telespettatori di Detto Fatto

“Vi voglio bene, non perdiamoci di vista” con queste parole Caterina Balivo ha salutato i telespettatori di Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai2 di cui lascia la conduzione dopo 6 stagioni. Attorno a lei i tantissimi tutor che negli anni l’hanno accompagnata nel programma e che l’hanno sorpresa con un regalo speciale: un albero di Natale interamente fatto di cioccolato.

La conduttrice, visibilmente commossa, ha dichiarato che il prossimo anno non festeggerà il Natale con la squadra di Mecenate perché condurrà un nuovo programma su Rai1. Sei anni intensi e bellissimi per cui Caterina Balivo ringrazia il pubblico, tutti i collaboratori di Endemol Shine e l’intera squadra Rai di Mecenate, che le ha insegnato molto e che “fa girare la grande macchina di una grande televisione”.

“Eravamo folli, volevamo portare i tutorial in TV” così Caterina ha ricordato le prime puntate della trasmissione e per quanto riguarda la prossima stagione dice sicura “Sono convinta che il programma, ormai diventato un brand per Rai2, proseguirà in ottime mani e vi aspetterà a settembre con una squadra bellissima”.

Il secondo regalo per la conduttrice sono state le chiavi del suo storico camerino. Emozionata, Caterina Balivo ringrazia in particolar modo il direttore di Rai2 Andrea Fabiano e ricorda come il suo arrivo a Milano nel 2010 sia stato reso più lieto grazie a tutto lo staff del programma.