È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 24.2018 (dall’8 al 14 giugno 2018) che vede un podio tutto italiano con Una grande festa di Luca Carboni che sale al primo posto seguito da Non ti dico no di Boomdabash & Loredana Bertè (secondi, -1) e Italiana di J-Ax & Fedez (terzi, +1). Secondo i dati EarOne, al quarto posto troviamo Flames di David Guetta & Sia (quarti, -1), quindi Amore e capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri & Sean Kingston (quinto, +9), Who You Are di Mihail (stabile in sesta posizione) e La cintura di Alvaro Soler (settimo, -2). Completano la Top Ten Fotografia di Carl Brave feat. Francesca Michielin e Fabri Fibra (stabili in ottava posizione), Done For Me di Charlie Puth (nono, +1) e Kashmir Kashmir di Cesare Cremonini (decimo, -1).

Amore che torni dei Negramaro è la più alta nuova entrata di questa settimana: posizione 25. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

