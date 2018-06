Arriva in radio venerdì 15 giugno (già disponibile in digitale) Felicità puttana, il singolo estivo dei Thegiornalisti (Carosello Records) che anticipa il nuovo album Love atteso per il 21 settembre. Il brano, prodotto da Dario Faini e mixato da Matteo Cantaluppi, è la descrizione di uno stato di benessere che si vorrebbe urlare al mondo intero. O almeno alla rubrica di WhatsApp – che poi potrebbe essere anche la stessa cosa.

Accompagna il singolo il videoclip ufficiale, diretto dagli YouNuts!, che richiama le atmosfere anni ‘80 di Borotocalco di Carlo Verdone. Protagonista d’eccezione Matilda De Angelis che come Tommaso vive l’attesa che precede un appuntamento romantico.

Il nuovo disco dei Thegiornalisti è più che atteso a quasi due anni di distanza da Completamente sold out, Disco d’oro e per un anno e mezzo nella top 100 dei dischi più venduti in Italia – con cui la band ha segnato la nuova scena musicale italiana.