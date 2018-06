C’è anche un pizzico d’Italia ai Mondiali di Russia 2018. Certo non in campo, ma nelle sette note. È, infatti, l’italiano Ettore Grenci a firmare la produzione di United By Love, brano ufficiale della Coppa del Mondo Fifa interpretato dalla superstar internazionale Natalia Oreiro. La canzone impazza in rete e alla vigilia del fischio di inizio conta già 2,5 milioni di views.

Ettore Grenci vive e lavora a Los Angeles come autore e produttore e vanta 5 SACM Awards, 4 ASCAP Awards e 2 nomination per i Latin Grammy. Nel suo palmarès di collaborazioni si leggono nomi come quelli di Alejanda Guzmán, Yuridia, Natalia Lafourcade, Erik Rubin, Ricky Martin, Marc Anthony, Luis Fonsi e Demi Lovato. Ma ci sono anche colonne sonore per film di successo.

Ad oggi l’unica artista italiana con cui lavorato è Laura Pausini, per la quale ha prodotto il brano Nuevo presente nel suo ultimo album Fatti sentire uscito nel marzo 2018.

A questo giro, non ci resta davvero altro che consolarci con la musica.