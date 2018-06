Estate Tropicale per Francesca Michielin. Arriva, infatti, in radio venerdì 15 giugno l’omonimo brano dall’album 2640. Il singolo, firmato da Calcutta e Dario Faini, è il quarto estratto dopo i precedenti Vulcano (platino), Io non abito al mare (platino) e Bolivia ha raggiunto la soglia dei 22 milioni di stream su Spotify.

Sembra carnevale e io un coriandolo nel mare: il testo di Tropicale è “un contrasto costante tra spiaggia e mare, dove la spiaggia è il ritrovo di una festa caotica e rumorosa, e il mare è un luogo dove si vuole evadere perché non ci si sente adatti ad affrontare una serie di situazioni.

La produzione è un equilibrio esplosivo tra ritmiche tropical, suoni urban e archi classici, che rappresentano anche stilisticamente i contrasti sentimentali del brano.”

Anche il video rinforza il messaggio della canzone con un coriandolo bianco e disperso all’interno di una variopinta festa Tropicale, dove emerge metaforicamente e cromaticamente il contrasto tra confusione e libertà. I protagonisti del videoclip hanno gli stessi colori dei tre triangoli del logo di 2640, le tre anime del disco.

Ma per la Michielin, estate fa rima anche con tour: la leg estiva di 2640 tour è, infatti, partita dal Mi Ami di Milano per proseguire con live in tutta Italia, fino al 2 settembre. Inoltre, Francesca sarà l’opening act al concerto di Alanis Morissette a Roma.