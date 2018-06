Irama annuncia le date live del suo ‘Plume Tour’ INFO & BIGLIETTI

Irama, fresco vincitore di Amici 17 si prepara a portare dal vivo il suo nuovo album Plume, che ha debuttato ai vertici delle classifiche fisiche e digitali. Il giovane artista ha, infatti, annunciato – dopo un countdown social – le tappe live del suo Plume Tour con cui si esibirà da fine novembre 2018.

Filippo Maria Fanti, aka Irama, è anche atteso alla prima edizione del MIMA – Monza Italian Music Awards – il riconoscimento che celebra artisti e professionisti che hanno valorizzato con il loro contributo artistico la musica italiana nel 2017, il 20 luglio all’Autodromo di Monza.

INFO & PREVENDITE TOUR

24 novembre – ROMA , QUIRINETTA

, QUIRINETTA 2 dicembre – TORINO , HIROSHIMA MON AMOUR

, HIROSHIMA MON AMOUR 8 dicembre – NAPOLI , DUEL BEAT

, DUEL BEAT 15 dicembre – MILANO, MAGAZZINI GENERALI

Per tutte le date: Apertura Porte 18:30 / Inizio show 20.00 — Biglietti: Posto Unico – €18,00 + €2,70 diritti di prevendita // *Posto Unico PACCHETTO SPECIAL PLUME – €48,00 + €2,70 diritti di prevendita

*il pacchetto SPECIAL PLUME include:

Un biglietto di Posto Unico

Check-in personalizzato con lo staff presente sul posto

Early Entry: accesso prioritario alla venue

Accesso esclusivo al Soundcheck di Irama prima dello show

Gadget

Le prevendite sono attive su ticketone.it da lunedì 18 giugno alle ore 14:30, e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 21 giugno alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.