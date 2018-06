Alessio Bernabei: in radio dal 15 giugno con il singolo ‘Ti ricordi di me?’

Ti ricordi di me? Alessio Bernabei riparte da qui, da questa domanda che sembra riprendere un discorso interrotto. In fondo, è trascorso un annetto dal suo precedente brano estivo Questo non è il Sud-America e il nuovo singolo dal 15 giugno riannoda i fili rimasti in sospeso.

A firmare la traccia sono Alessio, Danti e Alessandro Gemelli, che promettono di gettare le basi per il nuovo progetto solista di Bernabei in lavorazione.

Così l’artista introduce Ti ricordi di me? raccontando il lavoro degli ultimi mesi: «In questo anno sono cambiate tante cose della mia vita. Ho staccato la spina, ho vissuto la vita di un venticinquenne normale, sono andato a vivere da solo, in poche e semplici parole sono cresciuto.

Ho ascoltato tantissima musica e sono cambiato, ho una nuova visione di quello che posso diventare e sto lavorando in questa direzione. Definirei questo nuovo singolo un’evoluzione musicale, un ponte tra quello che ero e quello che sono e sarò.» Speriamo di ascoltarlo presto.