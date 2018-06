Pallone di Marmo 2018: premiazione il 26 giugno a Forte dei Marmi OSPITI

Martedì 26 giugno 2018 torna il premio Pallone di Marmo assegnato ai Campioni del calcio italiano. Una giuria composta da giornalisti ed esperti, presieduta dal conduttore televisivo Massimo Giletti, ha scelto i candidati per il 2018. Ma in Versilia è atteso anche l’ex c.t. della Nazionale Gian Piero Ventura che riceverà un Pallone di Marmo alla carriera con la seguente motivazione:

Un uomo di calcio, allenatore marmoreo che in tanti anni ha guidato alcune tra le più blasonate squadre di serie A e scoperto giovani talenti. Tutto questo non si può cancellare con la sfortunata eliminazione della sua Nazionale alle qualificazioni ai Mondiali in Russia.