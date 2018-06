Laura Pausini ospite negli studi di Radio Subasio, intervista in diretta COME PARTECIPARE

[COMUNICATO STAMPA] A Radio Subasio arriva Laura Pausini per Intervista in diretta con presenza di pubblico. L’artista sarà negli studi di Assisi il 14 giugno dalle 16.

Da quando è stato annunciato, in radio e sui social, l’entusiasmo fra gli ascoltatori di Radio Subasio è alle stelle! Saranno 40 i fans ai quali verrà data l’opportunità di partecipare al contest web, così da seguire da vicino l’appuntamento condotto da Roberto Gentile, in sinergia con Leonardo Fabrizi chiamato ad interagire con i social. La selezione della rosa dei fortunati ‘premiati’ con l’esclusivo Pass Invito, avviene come sempre casualmente, previa compilazione del form pubblicato sul sito e sulla pagina FB.

Inutile dire che sono state avanzate una marea di richieste, da ogni parte d’Italia… alcune addirittura dall’estero. D’altra parte l’occasione è ghiottissima! L’ospitata di Laura Pausini arriva mentre è in rotazione radio E.Sta.A.Te, terzo singolo estratto dall’ultimo album, Fatti sentire che arriva dopo Non è detto e Frasi a metà.

A corredo del brano, che ben introduce il clima leggero e vacanziero dell’estate ormai alle porte, anche il videoclip girato a Miami da Leandro Manuel Emede. … E come nelle immagini si racconta di un viaggio on the road, in compagnia degli amici con i quali condividere non solo il percorso, ma anche il traguardo.