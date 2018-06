Torna giovedì 14 giugno l’appuntamento benefico con i Giochi Senza Barriere, evento che giunge alla sua ottava edizione. Ideata dall’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org), nata in seguito alla vicenda di Beatrice “Bebe” Vio, la manifestazione va in scena allo Stadio dei Marmi di Roma e vede in programma ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo.

Oltre a Bebe Vio, presenti, fra gli sportivi, Demetrio Albertini, Martin Castrogiovanni, Jury Chechi, Valentina Marchei, Luca Marin, Carlo Molfetta, Carlton Myers, Massimiliano Rosolino, Stefano Tonut, Valentina Vezzali e Ivan Zaytsev. Tra i grandi nomi della musica italiana sono attesi Lorenzo Baglioni, Benji & Fede, Elodie, Fedez, Paola Turci.

Parteciperanno alla serata anche Pio e Amedeo, Sofia Viscardi, i ragazzi di Amici, Giovanni Bruno, Martina Colombari, Paolo Conticini e Danilo da Fiumicino. Otto le squadre che scenderanno in campo da altrettante città d’Italia (Torino, Milano, Treviso, Livorno, Fano, Assisi, Roma, Oristano), composte da adulti e bambini, disabili e normodotati, capitanate dagli ospiti.

Tema delle sfide: i supereroi. A presentare quest’edizione di Giochi Senza Barriere, per il terzo anno consecutivo, il Trio Medusa.