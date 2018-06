Fabio Curto sceglie la via del dark blues nel nuovo album ‘Rive. Volume 1’

Si intitola Rive. Volume 1 il nuovo progetto (dal 15 giugno) di Fabio Curto, che i più ricorderanno vincitore di The Voice of Italy nel 2015. L’album – prodotto e distribuito da Fonoprint – è stato curato alla produzione esecutiva dallo stesso Curto insieme a Enrico Capalbo e si muove secondo intendimenti ben precisi.

La voce è nucleo centrale e si veste di suoni dark blues che parlano italiano tutto italiano tra solitudine e ricerca di sé, passato e presente, sogni e ricordi. «Dopo anni di sperimentazione nel 2017 – spiega il cantautore – ho intrapreso un percorso di selezione molto rigido riguardo ai miei brani pubblicando “RIVE Volume 1” insieme al circuito di Calabria Sona e alla Marasco Comunicazione.

I brani erano tutti molto diversi tra loro e ad un certo punto ho sentito l’esigenza di intraprendere una strada. La maggior parte erano in lingua inglese ed ho accettato per la prima volta la sfida di un rewriting in lingua italiana cercando ossessivamente gli stessi suoni, la durata delle parole, il numero di sillabe e soprattutto il ritmo delle stesse.

Per me le parole sono certamente importanti ma nel regno della musica penso che sia quest’ultima a dover regnare e per musica intendo suoni, emessi da un piano, da una chitarra o da una voce…è di suoni che voglio parlare alla gente, emozioni che trasudano da un intro teso e che sfociano in un inciso esplosivo e liberatorio.»

E ancora: «Ho lavorato moltissimo sul sound e sulla spontaneità prediligendo alcune take “buona alla prima” perché più cariche di espressività e di “verità” in un mondo che sta facendo dell’artificio il suo biglietto da visita. Ho suonato quasi tutti gli strumenti presenti sul disco ed è stata un’esperienza incredibile che mi ha messo molto alla prova ma alla fine ci ha dato delle belle soddisfazioni.»

Dopo la presentazione di venerdì 15 giugno (ore 21.30 in occasione dell’inaugurazione della Piccola Bottega D’Art’Auto in Via Marzabotto 14-f3 a Minerbio su iniziativa dell’associazione ASD Autostoriche), Fabio Curto presenterà in anteprima esclusiva il suo nuovo lavoro discografico attraverso un tour live di appuntamenti in Australia.

Ecco la trackslit di Rive. Volume 1: