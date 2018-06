Con Benji & Fede scoppia la ‘Moscow mule’ mania sul web

Già alla pubblicazione dell’album Siamo Solo Noise, Benji & Fede non avevano nascosto di avere un debole per Moscow mule, lasciando intendere la voglia di lanciare la traccia come singolo per l’estate 2018.

Così è stato e i ragazzi hanno visto bene (anche questa volta). Non solo il pezzo vola alto nello streaming e in radio ma, coinvolgendo gli utenti del web, Benji & Fede hanno dato il via alla Moscow mule mania in rete.

Sono, infatti, oltre 500 i video su Instagram in cui i fan si impegnano a riprodurre la coreografia del videoclip girato a Goa, in India. E se ne vedono davvero delle belle.

Intanto, dall’11 maggio scorso il singolo è nella Top 10 della classifica di Shazam (al n. 8) con oltre 1milione300mila ricerche, mentre il video ufficiale ha superato 5milioni di visualizzazioni.

Benji & Fede si stanno preparando per il tour estivo (qui le date) che dal 7 luglio li vedrà impegnati in tutta Italia prima di tornare in autunno con due eventi speciali nei palazzetti di Milano (16 novembre al Mediolanum Forum di Assago) e Roma (25 novembre al Palalottomatica).