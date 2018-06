È in radio da venerdì 8 giugno Saprò dirti di no, il nuovo singolo della toscana Valentina Borchi, finalista a Castrocaro nel 2015 e semifinalista a The Winner Is su Canale 5 nel 2017. “Quando partire per poi tornare in estate non è solo un viaggio, ma la perfetta metafora di una vita, in bilico fra provare o andare oltre. Giocare e mettersi in gioco ancora oppure seguire quell’incontenibile istinto di vivere ancora. Questo è Saprò dirti di no“.

A seguire Valentina è il produttore artistico Giulio Iozzi (Purple Studio), insieme alla vocal coach Sabrina Ceccarelli e al project manager Vincent Masini. La produzione esecutiva è a cura di M. Italia. Il videoclip vede alla regia Stefano La Mendola (Reverb – The Italian Record Company).

Cantante e autrice toscana, Valentina Borchi ha partecipato alla finalissima del 59° Festival di Castrocaro, in prima serata su Rai1 vincendo il premio come “miglior brano radiofonico” e nel 2017 arriva la chiamata dal programma The Winner Is con Gerry Scotti dove accede alla finale del 13 Luglio.

Si classifica al 3° posto senza mai accettare la cifra offerta e grazie anche alla visibilità data dal programma, Valentina decide lancia il singolo L’Estate Ci Porta Altrove con la partecipazione del rapper Morgan Ics (Xfactor). Ne segue un tour estivo terminato a Milano a fine ottobre. Con il brano presentato a Sanremo Giovani 2018 Le cose più importanti collabora con un importante firma come Marco Ciappelli raggiungendo il 1° posto in classifica emergenti Radio Airplay e fino all’11° in quella generale.