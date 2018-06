Stelle e musica: dalle Supernove ai Buchi neri, viaggio nell’universo estremo accompagnati dalla Musica di Laura Piccinelli

Grazie alla collaborazione tra gli artisti di Groove It e LOfficina del Planetario di Milano, le serate osservative si fondono in armonia con la Musica. Vi aspettiamo Venerdì 15 Giugno 2018 alle ore 21.00: Influenze Soul, Jazz e R&B si fondono in una serata di musica originale scritta e cantata da Laura Piccinelli, ad accompagnarla Pancho Ragonese alle tastiere.

Stelle e musica: dalle Supernove ai Buchi neri, viaggio nell’universo estremo. Stelle che esplodono, buchi neri che inghiottono la materia circostante, eventi cataclismici. Sappiamo che l’universo è pieno di eventi di questo tipo ma dove possiamo trovarli nel pacifico cielo stellato che ogni sera ci affascina? Dove trova posto un universo così dinamico ed esplosivo tra quei placidi puntini luminosi che sembrerebbero, come credevano gli antichi, fermi e immutabili? Venite a scoprirlo in questa conferenza in cui andremo a scoprire il lato esplosivo del nostro cielo.

Lorenzo Caccianiga, classe 1988, da sempre appassionato di ogni tipo di scienza ma alla fine fisica batte tutti, si iscrive all’università di Milano e ottiene la laurea triennale nel 2010. Come lavoro di tesi seleziona cataloghi di galassie attive candidabili ad essere sorgenti di raggi cosmici di altissima energia. Lavora nell’ambito dell’osservatorio di raggi cosmici Pierre Auger, il più grande del mondo, facendo la tesi magistrale in erasmus a Parigi per poi essere assunto come post-doc dalla TUM di Monaco per lavorare oltre che sui raggi cosmici anche sui neutrini di alta energia visti da IceCube. E nel tempo libero cosa fa? Si diverte tantissimo a fare divulgazione, e questa è una certezza. Poi suona, compone e canta canzoni accompagnandosi con chitarra e armonica senza dimenticare la sua passione per la fotografica e le stelle, che non manca di osservare con il suo telescopio.

Laura Piccinelli è una cantante, autrice e produttrice, comincia la sua carriera come corista e vocalist per jingles e produzioni dance. Nel corso degli anni collabora con molti compositori, artisti e musicisti del panorama nazionale ed internazionale. La sua produzione musicale include diversi generi musicali, tra cui pop, soul, dance, jazz e R&B.

Francesco “Pancho” Ragonese, nato in Argentina è pianista, arrangiatore e compositore. Oltre al piano acustico suona il Fender Rhodes/Wurlitzer e utilizza live ed in studio computer e strumenti elettronici. Parallelamente all’attività Live è impegnato come musicista e arrangiatore in studio di registrazione in varie produzioni musicali jazz, pop, soul. Ha realizzato musica per produzioni teatrali, documentari, pubblicità e radio.

Se sei interessato ad avere ulteriori informazioni in merito a questo evento contattaci al 02/88463340.

E' consigliabile presentarsi in biglietteria 30 minuti prima (ingresso 5 € intero – 3 € ridotto).

