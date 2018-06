La solidarietà vince in campo. Si è chiusa con una cifra pari a 1.341.893 la raccolta fondi generata dalla 27esima edizione della Partita del Cuore andata in scena allo Stadio Luigi Ferraris di Genova lo scorso 30 maggio. L’incontro ha visto in campo la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni dl Sorriso, mentre la diretta su Rai1 è stata condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti, nel toccante ricordo di Fabrizio Frizzi.

Madrine della serata la campionessa paraolimpica Bebe Vio e l’attrice Penelope Cruz con la telecronaca affidata ai professionisti Alberto Rimedio, Fabio Caressa e Sandro Piccinini mentre, da bordo campo, quella Melissa Greta Marchetto ha raccontato le emozioni a caldo.

Gli spettatori sugli spalti sold out hanno assistito a una sfida conclusasi 6 a 3 a favore della Nazionale Italiana Cantanti segnando una grandissima vittoria per la cura e ricerca delle malattie infantili. Tutti i fondi raccolti, infatti, sono devoluti a sostegno dei progetti di ricerca e di cura dei tumori pediatrici dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e di AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

La Partita del Cuore è stata top trend anche su twitter e ottimi i risultati di ascolto per la diretta su Rai1 vincendo la sfida degli ascolti di prima serata con 3 milioni 123 mila spettatori e uno share del 14.6%.