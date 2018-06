Lunedì 11 giugno si sono chiusi i battenti della scuola di Amici per l’anno accademico 2017/2018.Il talent show di Maria De Filippi ha incoronato vincitore assoluto della diciassettesima edizione il cantautore Irama, premiato dal pubblico al televoto; al giovane anche il Premio del network radiofonico di Radio 105.

Ad approdare alla finale sono stati, oltre a Irama, cantautore, 22 anni, Carmen, 18 anni, ed Einar, 24 anni, cantanti, e Lauren, 19 anni, ballerina. Proprio la prima classificata nella categoria danza ha vinto anche il Premio della critica offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane.

La cantante siciliana Carmen, invece, si è aggiudicata una borsa di studio offerta da eCampus per seguire e portare a termine un intero corso di Laurea.

Amici17: gli ascolti della finale

Prima di dare appuntamento al prossimo anno – i casting sono già aperti – non possiamo non dare uno sguardo agli ascolti. Lo show in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma ha incollato allo schermo 4 milioni 872 mila telespettatori pari al 25.13% di share (+60 mila telespettatori rispetto alla finale della scorsa edizione).

I picchi della serata si sono registrati alle ore 21:58 con 5 milioni 861 mila i telespettatori sintonizzati su Amici mentre alle ore 24:22 la share ha toccato il 40%. Canale 5 si aggiudica, così, prima e seconda serata (share del 25.10%) e miglior ascolto delle 24 ore.

Per quanto riguarda il target 15-24 anni Amici ottiene una share del 40.31%; sui 15-19 anni Amici segna una share del 38.11% e sui 15-34 anni l’ascolto è al 34.21%.

Ottimi riscontri anche via web, dove #Amici17 si aggiudica la prima posizione dei TT Italia e la seconda dei TT Mondo.