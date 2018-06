[COMUNICATO STAMPA] Dopo l’incredibile successo del tour 5SOS3 – cominciato a marzo in Europa con tappe a Londra lo scorso aprile, poi Sydney e infine in Brasile questa settimana – Luke, Ash, Calum e Michael annunciano le date del loro Meet You There Tour, che farà tappa in Italia il 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili in vendita generale a partire dalle ore 10.00 di venerdì 15 giugno su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

La band ha pubblicato di recente una versione acustica del loro ultimo singolo, Youngblood. Il brano è ascoltabile QUI. ‘Youngblood’ è la title track del terzo album in studio del gruppo, in uscita su etichetta Capitol Records e già disponibile per il pre-order.

Youngblood si trova ora alla prima posizione della Today’s Top Hits su Spotify (il pezzo ha accumulato oltre 105 milioni di stream). Questa la tracklist del nuovo progetto: