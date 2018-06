VH1JOVADAY: martedì 12 giugno programmazione speciale dedicata a ‘Lorenzo Live 2018’

[COMUNICATO STAMPA] Continua la collaborazione tra Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari, e la Jova Tv di Lorenzo Cherubini con un’altra programmazione speciale.

A conclusione della prima parte del tour italiano di Jovanotti, con ben 70 date sold out programmate da febbraio a luglio, e alla vigilia di un tour europeo, i canali fta di Viacom Italia – VH1, Paramount Channel e Spike – e MTV Music, il brand presente in esclusiva sul canale 704 di Sky, trasmetteranno in prima tv il filmato inedito che racconta il tour: Speciale Lorenzo Live 2018.

Dopo la premiere dello speciale in onda domenica 10 giugno alle 21.00 su MTV Music (canale 704 di Sky), martedì 12 giugno Speciale Lorenzo Live 2018 sarà in onda in premiere alle 19.00 su VH1 (canale 67 del dtt) e alle 23.15 in simulcast su Paramount Channel (canale 27 del dtt) e Spike (canale 49 del dtt).

Speciale Lorenzo Live 2018 è stato girato da Michele Maikid Lugaresi durante il concerto di Milano al Mediolanum Forum di Assago, è il racconto inedito dell’adrenalina del dietro le quinte che accompagna il grande concerto di Jovanotti oltre naturalmente a spezzoni del live insieme al grande affetto ed entusiasmo che il pubblico costantemente gli tributa.

#VH1JOVADAY

VH1, inoltre, dedicherà a Jovanotti gran parte della programmazione di martedì 12 giugno. In particolare: