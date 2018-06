Si intitola Fulmini il primo singolo solista di Jacopo Et, finora penna di artisti italiani come il duo Benji & Fede. Il brano è un condensato di riferimenti Anni Novanta (a partire dalla copertina che ricorda certa iconografia alla 883) e ne è protagonista un moderno antieroe della generazione millennial.

A fare da sfondo alla trance è la provincia italiana che impazzisce per Hanno ucciso l’uomo ragno, per la pellicola L’ Amico di Famiglia, per i supereroi e per dj Kavinsky.

Non è difficile, dunque, ritrovare quelle tracce nell’immaginario di Jacopo Et, che si definisce cattivo senza essere un rapper, autore ma non cantautore, non pop e nemmeno indie. L’amore sta al centro eppure, ovviamente, l’artista non intende certo cantare canzoni d’amore. Un puzzle di contraddizioni, insomma.

Fulmini – disponibile in digitale – suona come una canzone d’amore violenta, da teppista, con una nota noir legata alla protagonista: una prostituta scomparsa durante una notte d’inverno. E la colonna sonora non può che essere la dance italiana Anni Novanta in cui si innesta un tocco di French House. Il mistero è servito