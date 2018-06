[COMUNICATO STAMPA] Opportunità (etichetta SAIFAM GROUP) è il nuovo singolo di Dj Jad, con il featuring di Danny Losito e Pino Pepsee, in radio e in digital download a partire da venerdì 15 giugno. Il brano, con le musiche di Vito Perrini (Dj Jad) e parole di Giuseppe Guaglione (Pino Pepsee), sarà accompagnato dal videoclip (disegni, animazione e regia a cura di Michael Vito Giuca. Produzione: RonfAnimation).

«Il brano è un inno alla vita, parla di opportunità e di riscatto, di non abbandonare mai i propri sogni – racconta Dj Jad – e non arrendersi malgrado le avversità ma di lottare sempre per quello in cui si crede, malgrado tutte le ingiustizie ed i torti subiti. La vita stessa è un’opportunità per raggiungere i propri obiettivi.»

Le prime date del tour (partito da Pescara e Cagliari) della Dj Jad BigBand from Articolo 31, che in scaletta prevede alcuni tributi ai successi degli Articolo 31 come Tranqi Funky, La Fidanzata, Domani, Volume ed altri brani tra i quali figurano canzoni come Singole di Danny Losito, Due Settimane di Pino Pepsee, Questa Estate e Stessa Onda del Dj Jad solista, sono:

16 giugno – Olmedo (SS)

(SS) 7 luglio – Garessio (CN)

(CN) 16 luglio – Cesaproba (AQ)

(AQ) 23 luglio – Marciana – Isola D’Elba (LI)

– Isola D’Elba (LI) 7 agosto – Ripacandida (PZ)

(PZ) 18 agosto – Collesano (PA)

«La mia nuova visione di progetto live rispetto al passato si è evoluta, io non mi nutro solo di rap – dichiara Dj Jad -. Le due voci principali della mia crew, Pino Pepsee e Danny Losito, mescolano stili e generi musicali tra cui il funk, il raggae, il soul e l’R&B: tutto questo è contaminazione pura dell’hip hop che, mescolate a quella di Tiziana Muciaccia, la voce femminile del gruppo, ai miei giradischi e all’energia dei musicisti (Ruggiero Balzano aka Balzakkio, Francesco Dettole aka Frums, Claudio De Leo aka Kougla ed Enrico Elia aka Mister Ze) spaccano di brutto e creano un effetto big band tosta e dinamica.»

Oltre al nuovo singolo ed il video, per questa estate è prevista un’altra sorpresa: uscirà (a breve verrà comunicata la data) il libro autobiografico di Dj Jad, con un’ampia parte centrale molto articolata e interessante dedicata al periodo degli Articolo 31, dalla nascita del gruppo ai grandi successi fino alla separazione con J-Ax, con diversi aneddoti e curiosità sconosciute al grande pubblico. Il libro sarà messo in vendita in tutte le edicole allegato ad un 45 giri (a breve i dettagli). Mentre nel 2019 vedrà la luce il nuovo album.