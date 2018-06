Piotta: al via da Milano il 24 giugno il ‘7 Vizi Tour 2018’ CALENDARIO LIVE

A poco più di un mese dall’ultimo singolo Domani è un altro giorno, che anticipa il nuovo album di prossima pubblicazione, Piotta parte con il nuovo tour. Al via dal Big Bang Music Fest di Milano, il 7 Vizi Tour porterà per l’Italia il rapper con brani scelti tra le ultime tracce, i classici di repertorio e brani rap cult degli esordi.

In oltre due ore di show, non mancano brani come 7 vizi Capitale e Piotta è morto così come le canzoni insieme ai Colle der Fomento e Fritz Da Cat. E ancora, le hit che hanno regalato a Piotta maggiore popolarità quali La Grande Onda, La Mossa del Giaguaro o Troppo Avanti.

Di seguito le prossime date in continuo aggiornamento:

24 giugno – Big Bang Music Fest – Nerviano (MI)

(MI) 30 giugno – Rock 4 AIL Festival – Vittorio Veneto (TV)

(TV) 6 luglio – Ex Dogana – Roma

7 luglio – Extra Festival – Aprilia (LT)

(LT) 13 luglio – Festa della birra San Claudio – Corridonia (MC)

(MC) 20 luglio – Festival Borgo a Mozzano – Borgo a Mozzano (LU)

(LU) 27 luglio – Soundbeer – Massa

28 luglio – Ciociaria Open Air 2018 – Ceccano (FR)

(FR) 29 luglio – Festival Alta Felicità – Venaus (TO)

(TO) 3 agosto – Sagra te lu Purpu – Melendugno (LE)

(LE) 5 agosto – Radici Festival – Capitignano (AQ)

(AQ) 18 agosto – Salvami Musica – Sant’Omero (TE)

Sul palco con Piotta, la band composta da Claudio Cicchetti (batterie), Francesco Frank Fioravanti (chitarre), Ben Benjiamin Ventura (basso synth, tastiere) e Stefano Marvel Mex Tasciotti (cori, rap).