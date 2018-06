È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 23.2018 (dal 1° al 7 giugno 2018) che vede Non ti dico no di Bommdabash & Loredana Bertè ancora in vetta precedendo Una grande festa di Luca Carboni (secondo, stabile) e Flames di David Guetta & Sia (stabili al terzo posto). Secondo i dati EarOne, al quarto posto sale Italiana di J-Ax & Fedez (+1), seguiti da La cintura di Alvaro Soler (quinto, +2), Who You Are di Mihail (sesto, -2) e Live In The Moment di Portugal. The Man (settimo, -1). Completano la Top Ten Fotografiadi Carl Bravefeat. Francesca Michielin e Fabri Fibra (ottavi, +2), Kashmir Kashmir di Cesare Cremonini (nono, +8) e Done For Me di Charlie Puth (decimo, -2).

Le più alte new entries italiane della settimana sono Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri (posizione 14) e E.STA.A.TE di Laura Pausini (posizione 32). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].

Ascolta i singoli italiani più suonati in radio!