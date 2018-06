Va definendosi il programma di UNITE With Tomorrowland 2018, che il 28 luglio collegherà un Parco di Monza già sold out con altri sei Paesi del mondo (Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan). L’evento arriva per la prima volta in Italia con 350 mq di palco in stile Tomorrowland, 735 mq di decorazioni e oltre 10 ore di musica live.

Ecco la line up tricolore, presentata durante l’esclusivo cocktail party dedicato all’evento: in Brianza sono attesi Martin Solveig, Claptone, Klingande, Malaa, Albertino, Yves V, Mike Dem, Selton, SDJM, Elements Of Life e Billboard Italia Showcase feat. Stefano Fisico.

Durante l’evento ci saranno anche tre collegamenti in live streaming con il Belgio, in contemporanea con le altre sei nazioni che ospitano UNITE, i cui dj protagonisti saranno Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike e Afrojack

Durante questi 3 show, anche gli effetti speciali saranno sincronizzati e il pubblico di ogni nazione verrà ripreso dalle telecamere e trasmesso in tutto il mondo per rendere l’esperienza di connessione unica. Durante i sette eventi si entrerà in un’altra dimensione, grazie a quanto accadrà sul main stage di Tomorrowland e al coinvolgimento dei fan sparsi in tutto il mondo.

L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni.