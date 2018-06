Da venerdì 8 giugno, in tutti gli store, è disponibile Entertainer (Believe), nuovo album del rapper milanese Nerone. Anticipato dal video di Più Forte Di Me feat. Jake La Furia, il disco è stato registrato a Milano e contiene dodici tracce inedite prodotte con la collaborazione di Biggie Paul,2P, Garellli, Not for us, MotoGucci, Admae Yazee.

Intrattenere l’ascoltatore è l’obiettivo di Nerone: da qui il titolo. «In un periodo in cui l’Italia è sovraccarica di situazioni complicate, noi cerchiamo di intrattenere e di insegnare qualcosa sulla base dell’intrattenimento», spiega il rapper.

In occasione della pubblicazione dell’album, Nerone sarà impegnato con un instore tour; queste le prime date: