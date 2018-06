Lorenzo Fragola porta in radio la sua ‘Supermartina’ con Gazzelle, da venerdì 8 giugno

Arriva in radio venerdì 8 giugno Supermartina, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che vede la speciale collaborazione con Gazzelle. Il brano l’uscita di Bengala (Sony Music), album di inediti pubblicato lo scorso 27 aprile che ha messo in luce la maturazione, musicale e personale, di Lorenzo.

L’estate è la stagione adatta alle sonorità e allo spirito di Supermartina, un pezzo spensierato e divertente che Lorenzo descrive come il più “happy” del disco.

Frutto dell’incontro con Gazzelle a Roma nell’estate del 2017, Supermartina “è nata in una jam improvvisata: ho conosciuto Gazzelle tramite Federico Nardelli, produttore del brano, ci siamo trovati fin da subito in sintonia e abbiamo scritto questo pezzo in un solo pomeriggio” racconta Lorenzo Fragola.