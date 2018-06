Estremi Rimedi: online Meno male che Cristo c’è, nuovo corto satirico del duo. Il video

Si dice che per tornare a vincere, il PD avrebbe bisogno di un miracolo. E allora chi, se non Lui? È questa la domanda alla base di Meno male che Cristo c’è, il nuovo cortometraggio del duo comico degli Estremi Rimedi, che immagina il ritorno in circolazione del Messia come candidato premier del centro-sinistra. Ovviamente, visto lo stato della politica italiana, nemmeno lui basterà a cambiare le cose. Qui trovate il video.

Meno male che Cristo c’è è scritto e diretto da Francesco Francio Mazza e prodotto con Daniele Balestrino. Con Orsetta Borghero e Ruth Morandini, vede la partecipazione straordinaria dell’inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello e del giornalista sportivo Paolo Condò, all’esordio assoluto come attore addirittura nel ruolo di Papa.