[COMUNICATO STAMPA] Ammò è il nuovo singolo di Achille Lauro feat. Clementino e Rocco Hunt prod. By Boss Doms, in radio e in digitale da venerdì 8 giugno. Il singolo anticipa il nuovo album Pour l’amour in uscita il prossimo 22 giugno, già disponibile in preorder e in presave.

Un’unione, questa del trio, semplicemente unica. Un brano che celebra l’amicizia, che suona come la marcia nuziale di un grosso matrimonio gipsy a ritmo Samba Trap. «Io e Boss Doms stiamo cercando di dettare, e non seguire, le regole. La particolarità di questo nuovo sound è la fusione di Trap e ritmi latini.

In un’epoca in cui regnano i social media e dove i rapporti sono più che altro virtuali, noi abbiamo invece pensato che il lancio di un singolo, potesse essere l’occasione per incontrare personalmente chi ci segue.

E così siamo scesi nelle maggiori piazze italiane radunando direttamente migliaia di giovani… Lo abbiamo prima fatto con Thoiry Remix a Milano, per poi rifarlo anche per Ammò a Napoli, affiancati dai due talenti campani come Clementino e Rocco Hunt», dice Lauro, anticipando quello che sarà il prossimo video.

Questa la tracklist dell’album in arrivo, il primo per Sony Music Italy: