Più a fuoco, con un nuovo abito rockeggiante e maturo, i Dear Jack tornano con un nuovo progetto, anello di congiunzione fra la storia passata e quello che da ora in poi vogliono essere.

La nuova formazione a quattro sembra a questo punto la dimensione ideale della band, che ha fronteggiato un percorso non certo lineare ma che ne ne ha fortificato le “quattro colonne portanti“, ci dicono i ragazzi.

Lorenzo Cantarini – storica chitarra e ora anche voce del gruppo -, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu raccontano con entusiasmo l’album Non è un caso se…, in uscita venerdì 8 giugno per Baraonda.

E il titolo, che di per sè è già tutto un programma, risuona anche nel primo singolo in radio Non è un caso se l’amore è complicato.

Due inediti lavorati con Federico Zampaglione, una cover di Lucio Battisti che calza a pennello oggi più di ieri e sette brani di repertorio dei Dear Jack compongono il disco, che per la band è una svolta. Che sono significhi essere i Dear Jack ma anche esserlo stati, perché abbiano arrangiare nuovamente le canzoni e cosa voglia dire riassestare in continuazione gli equilibri di gruppo ce lo raccontano gli stessi artisti alla vigilia di salire sul palco con Le Vibrazioni.

Ecco la nostra intervista video (alzate il volume!).

Siamo tornati dopo quasi due anni di intensa ricerca musicale ed introspettiva. Siamo soddisfatti e curiosi guardiamo al futuro con positività consapevoli del fatto che c’è tanto da lavorare.

Non è un caso se…: tracklist e date instore

Di seguito la tracklist di Non è un caso se…

Non è un caso se l’amore è complicato L’impossibile Il mondo esplode tranne noi [2018] Ricomincio da me [2018] Eterna [2018] Mezzo respiro [2018] Non importa di noi [2018] La Pioggia è uno stato d’animo [2018] Domani è un altro film [2018] Insieme a te sto bene [Lucio Battisti cover]

La band incontra i fan in occasione di due appuntamenti alcuni appuntamenti instore, ecco le date: